Fernando Muslera: Ayaklarımız yere basmalı

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera, ligin bitime 3 hafta kaldığını anımsatarak, "Daha hiçbir şey bitmedi, 3 maç var. Bu yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bugün rakibimize karşı çok önemli bir galibiyet aldık ama futbolda her an her şey olabiliyor" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda birçok unsurla mücadele ettiklerinin altını çizen Muslera, "Birçok unsurla mücadele ediyoruz, bunun farkındayız ama bugün sahada çok konsantre, iyi mücadele eden bir Galatasaray vardı. Taraftarımızla bütünleşerek Beşiktaş gibi önemli bir takım karşısında güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.