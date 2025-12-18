Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, adliyeye götürüldü

Habertürk’ün eski ana haber sunucusu ve eski Genel Müdürü Veyis Ateş, ifade vermesi için İstabul Adalet Sarayı’na götürüldü. Ateş’in hangi soruşturma kapsamında ifadesi alınacağı henüz açıklanmazken, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif'in tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye getirildiği iddia ediliyor.

UYUŞTURUCU TESTİNE GÖNDERİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Ateş, ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi’nden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında, bugün gözaltına alınan ünlü isimlerde olduğu gibi Ateş’in de uyuşturucu testi yaptıracağı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlattı. Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 10 kişi, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak suçlamalarıyla tutuklandı.

Lansman etkinliklerinde sıkça yer alan ve kamuoyunda bilinen isimlerle yakınlığıyla tanınan Sercan Yaşar da geçen günlerde “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu satmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında "etkin pişmanlık"tan yararlanarak tahliye edildi. Eski Habertük spikeri Ela Rumeysa Cebeci de “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamasından tutuklandı.