Fenerbahçe, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Fenerbahçe, Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İdmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Ligde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada forma giyen sarı-lacivertli futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması yapıldığı bildirildi.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…