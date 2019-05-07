Fenerbahçe'ye Yunan yıldız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Olympiakos forması giyen orta saha oyuncusu Kostas Fortounis'in transferi için Yunan ekibiyle görüşmlere başladığı konuşuluyor.

Olympiakos, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan yıldız futbolcusu için ilk olarak 8 milyon euro teklif etti. Pazarlıkları sürdüren Comolli ise bu rakamı 5 milyon euro'ya düşürmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'nin Fortounis'e yıllık 2 milyon euro'dan 4 senelik bir sözleşme önermeyi planladığı da kaydedildi.