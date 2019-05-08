Altay performansından memnun

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, "Gönlümüz elbette play-off oynamaktan yanaydı olmadı ancak buna rağmen 1. Lig'de iyi bir temel attık." ifadesini kullandı.

Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, sezonu hedefledikleri noktaya çok yakın bir pozisyonda bitireceklerini fakat yaşanan talihsizliklerden ötürü play-off'u kaçırmalarına üzüldüklerini belirtti.

Yeni sezonun yapılanmasına en kısa sürede başlayacaklarını bildiren Töraydın, şunları kaydetti:

"Ligin ilk yarısında es geçilen 5 net penaltı pozisyonu ve son haftalarda tüm Türkiye'nin kabul ettiği hakem hataları puan sıralamasındaki yerimizi ve motivasyonumuzu düşürdü. Oyuncularımız verdikleri mücadeleyle armamızı çok iyi temsil etti. Bu sezon bizim için bir adaptasyon dönemiydi ve bu süreci başarıyla geride bıraktık. Gönlümüz elbette play-off oynamaktan yanaydı olmadı ancak buna rağmen 1. Lig'de iyi bir temel attık."

Süper Lig hedefini yakalamak ve ligde kalıcı olmak için birçok etkenin olduğunu aktaran Töraydın, yapımı devam eden Alsancak Stadı'nın hizmete girmesinin de bunların başında geldiğini vurguladı.

Süper Lig için çizdikleri 5 yıllık plana sadık kaldıklarını belirten Töraydın, "Bu süreçte kulüp başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun fedakarlıkları çok büyük. Camiamızın birlik ve beraberliğiyle 3. ve 2. Lig'deki şampiyonluklarımızı yeni başarılarla taçlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl tekrar döndüğü 1. Lig'de 32. haftayı 44 puanla 10. sırada geçen Altay, deplasmanda Osmanlıspor ve İzmir'deki Birevim Elazığspor maçlarıyla sezonu tamamlayacak.