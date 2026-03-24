CHP'li Emir'den iddialara yanıt: Malvarlığını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kamuoyunda gündeme gelen mal varlığı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Tapuda adına kayıtlı toplam 14 taşınmazın bulunduğunu belirten Emir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel taşınmazlarımla ilgili olarak ortaya atılan, kaynağı ve hedefi belli olan yalan ve iftiralara son vermek adına tarafımca bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Başlarken, E-Devlet‘teki tapu kayıtlarımın ofisimdeki bilgisayarımda açık olduğunu, filtreleme cambazlığıyla mal saklama ucuzluğuna girmeyeceğimi de göstermek üzere, ilgi duyan herkesin gelip bu kayıtları kontrol edebileceğini belirtmek isterim. Ayrıca 2015 yılından beri düzenli olarak TBMM Başkanlığına mal bildirimi vermekteyim ve Meclis Başkanlığı'nı tüm mal bildirimlerimi açıklamaya davet ediyorum.

Öncelikle belirtmeliyim ki Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu ve 34 yıllık bir göz uzmanı olarak helali harama karıştırmadan çalışmış, bilimsel çalışmalar yanında, 2004-2011 yılları arasında göz hekimi olan iki arkadaşımla birlikte kurduğumuz küçük çaplı bir göz hastanesi sayılabilecek kliniğimizde, özellikle katarakt cerrahisi ve lazer teknolojilerinde birçok yeniliğin ülkemize kazandırılmasına öncülük yapmış hekimlerden birisiyim.

"TAPUDA ADIMA KAYITLI TOPLAM 14 TAŞINMAZ BULUNMAKTADIR"

Mal varlığım hakkındaki iddia ve iftiralara gelince: Yedi yıldır uluslararası bir bankada yatırım bankacısı olarak çalışan oğlumun, yurt dışında herhangi bir hesabı olmadığı gibi herhangi bir gayrimenkulü de yoktur. Tapuda adıma kayıtlı toplam 14 taşınmaz bulunmaktadır. Bunlardan üçü konut, biri dubleks meskendir. Ayrıca Antalya’da 2004 yılında aldığım ve emekli annem ile babamın kullandığı mütevazı dubleks meskenimiz mevcuttur. Bulunduğumuz sitenin sosyal tesisi (market ve lokal olduğu iddia edilen) ve havuzunda sitede oturan onlarca kişiyle birlikte hakkımız olduğu için sistemde üç ayrı tapu gibi görünmektedir. Sitede hak sahibi olan herkesin sisteminde bu durum görülmektedir.

Ankara sınırları içerisinde bulunan ve toplam yedi ayrı tapu olarak görünen arsalardan, aynı parselde bulunan dört tanesi 2018 yılında edinilmiş olup, toplam büyüklüğü 567 metrekaredir. Aynı şekilde Mamak’ta aynı parselde üç tapu olarak görünen arsanın da toplam büyüklüğü 272 metrekare olup; bunun asıl arsaya ait olan kısmı 172 metrekaredir ve kalan miktar maddi değeri olmayan terkin alanlarından ibarettir.

Sonuç olarak yedi tapuda görünen ve 'Ankara’nın emiri olmuş' diyecek kadar abarttıkları yer, toplam 840 metrekarelik arsadır. Bilenler için, bu arsaların iddia edilenin yüzde biri kadar bile değerli olmadığı aşikârdır. Bu açıklamanın, trolleri ve vicdanını başkalarına teslim etmiş olanları tatmin etmeyeceğini biliyorum. İftira atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve hukuk davası açacağımızı da belirtmek isterim. Ben buradayım. Alnım açık, yüzüm ak. Unutmayın ki mert dayanır, namert kaçar..."