Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'li Feti Yıldız'dan İmamoğlu gönderisi: 'Danışmanım paylaşmış'

24.03.2026 17:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı bir gazete manşetini X hesabından paylaştı. Kısa süre sonra gönderiyi silen Yıldız, "Danışmanım paylaşmış, mesele bundan ibarettir" açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X uygulamasından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yıldız'ın paylaşımında, Sözcü gazetesinin 11 Mart tarihindeki manşeti yer aldı. 

Manşette, "İmamoğlu, iddianameyi iftiraname olarak nitelendirip meydan okudu: Ben ayaktayım" sözleri yer aldı.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Yıldız söz konusu paylaşımı birkaç dakika sonra hesabından sildi. Paylaşımın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından Yıldız, yeni bir açıklama yaptı.

Feti Yıldız, paylaşımı danışmanının yanlışlıkla yaptığını söyledi:

"Danışmanım uzun bir metni X den paylaşmak isterken yanlışlıkla Sözcü Gazetesi’nin ilk sayfasını paylaşmış . Mesele bundan ibarettir."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #MHP #Feti Yıldız

İBB Davası'nı mı kastetti? MHP'li Feti Yıldız'dan çok konuşulacak yorum: 'Delilsiz ispat...' MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ceza davalarına ilişkin yapmış olduğu açıklamada "Delilsiz ispat maddi vakıaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir" dedi. Yıldız'ın açıklamasının, İBB Davası'nın devam ettiği şu günlerde gelmesi dikkat çekti.
İBB davası sürerken MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken çıkış MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Yıldız, ceza yargılamasında tanık beyanlarının doğrudan hâkim huzurunda alınması gerektiğini vurguladı. Yıldız'ın bu açıklaması, İBB Davası ile ilişkilendirildi.
Gazetecilerin tutuklanması gündemde... İlhan Cihaner'den MHP'li Feti Yıldız'a açık mektup: Yasayı hatırlattı Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP PM Üyesi İlhan Cihaner, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a seslendiği açıklamasında, kamuoyunda Dezenformasyon Yasası olarak bilinen yasaya dair meclis görüşmelerini anımsatarak, "Mecliste konuşulanlar 'boş lakırdı' değil ise TBMM mutlaka adım atmalıdır" dedi.