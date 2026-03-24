MHP'li Feti Yıldız'dan İmamoğlu gönderisi: 'Danışmanım paylaşmış'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X uygulamasından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yıldız'ın paylaşımında, Sözcü gazetesinin 11 Mart tarihindeki manşeti yer aldı.
Manşette, "İmamoğlu, iddianameyi iftiraname olarak nitelendirip meydan okudu: Ben ayaktayım" sözleri yer aldı.
KISA SÜRE SONRA SİLDİ
Yıldız söz konusu paylaşımı birkaç dakika sonra hesabından sildi. Paylaşımın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından Yıldız, yeni bir açıklama yaptı.
Feti Yıldız, paylaşımı danışmanının yanlışlıkla yaptığını söyledi:
Danışmanım uzun bir metni X den paylaşmak isterken yanlışlıkla Sözcü Gazetesi’nin ilk sayfasını paylaşmış .— Feti Yıldız (@YildizFeti) March 24, 2026
