Mesut Toros: Herkes Atatürk Stadı'na

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonu dördüncü basamakta tamamlayan ve cuma günü play-off ilk maçında Van Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Karşıyaka’da Teknik Direktör Mesut Toros, İzmir halkını zorlu karşılaşmaya davet etti.



Ligin ilk yarısında son sıraya kadar gerileyen ancak Mesut Toros’un dümene geçmesiyle adeta küllerinden doğan Karşıyaka’yı, play-off heyecanı sardı. Transfer yasağı sebebiyle altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele verdiği sezonda sezonu play-off potasında noktalayan yeşil-kırmızılılar, cuma günü İzmir Atatürk Stadında Van Büyükşehir Belediyespor ile serinin ilk maçına çıkacak. Çok büyük bir iş başardıklarını söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, “Büyük çoğunluğu altyapıdan yetişen oyuncularımla birlikte büyük bir iş başardık. Boş laf yapmadık ve çok çalıştık. Transfer yasağı sebebiyle Karşıyaka’nın kendi evlatlarıyla bunu yaşamak gurur verici” dedi.



İlk iki hedef tamam

Göreve geldiğinden bu yana aklında play-off olduğunu belirten deneyimli teknik adam, “Karşıyaka ile anlaştığımda bunu çevremdeki birkaç kişiyle paylaşmıştım. Ancak çok inandırıcı gelmedi. Oyuncularımıza güvendik ve onların özgüvenlerini üst düzeye çıkardık. İlk hedefimiz Karşıyaka’nın son sıradan uzaklaşmasaydı. Bunu başardıktan sonra play-off’a kaldık ve ikinci hedefimizi de gerçekleştirdik. Umarım bundan sonrası da istediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı.



"Herkes maça"

Cuma günü oynanacak olan Van Büyükşehir Belediyespor maçının sadece Karşıyaka camiası için değil, İzmir için çok önemli olduğunu belirten Toros, İzmirli futbolseverleri karşılaşmaya davet etti. Başarılı teknik adam, “Ne yazık ki İzmir sportif anlamda biraz geride kaldı. Şehrin takımlarına sahip çıkması gerekiyor. Karşıyaka camiası olarak biz maça kenetlendik. Ancak tüm İzmirlileri bu karşılaşmayı izlemeye davet ediyorum” diye konuştu. Zorlu maç öncesinde yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mustafa Değirmenci’nin forma giyemeyeceği, Özgür’ün durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

İzmir Atatürk Stadında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri tam 20 TL, öğrenci 10 TL olarak satışa çıktı.