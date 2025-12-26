Son dakika... 'Futbolda Bahis Soruşturması'nda yeni dalga: Erden Timur dahil 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında yeni bir operasyon dalgası yapıldı.

Soruşturma kapsamında; eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, Erden Timur'un da aralarında olduğu 24 kişi, bugün gözaltına alındı. Bir kişinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 4 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER!

Haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

1.Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

2.Doğukan Çınar – Futbolcu

3.Ergün Nazlı – Futbolcu

4.Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

5.Furkan Demir – Futbolcu

6.Gökhan Payal – Futbolcu

7.Hamit Bayraktar – Futbolcu

8.Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

9.İbrahim Yılmaz – Futbolcu

10.İlke Tankul – Futbolcu

11.İsmail Karakaş – Futbolcu

12.Mert Aktaş – Futbolcu

13.Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu

14.Tufan Kelleci – Futbolcu

15.Erden Timur – İş İnsanı

16.Figen Özkaya – Emekli

17.Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

18.Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

19.Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

20.Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı

21.Ecrin Korkmaz – İşsiz

22.Esat Bilayak – İşsiz

23.Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

24.Enes Bartan – Tutuklu

25.Hakan Çakır – Memur

26.Serhat Ölmez – Büro İşçisi

27.Umut Esel – Şirket Ortağı

28.Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

29.Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI MERCEK ALTINDA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.”