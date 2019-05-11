Burak Yılmaz'dan olay paylaşım

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasının ardından çok konuşulacak paylaşımda bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 19:05

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasının ardından çok konuşulacak paylaşımda bulundu. Galatasaray karşılaşmayı son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanmayı başarırken mücadelenin hakemi Serkan Çınar kararlarından ötürü tepki gördü.

Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasından yaşanan tartışmalı pozisyonlara bir tepkide Burak Yılmaz'dan geldi. Golcü futbolcu sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, siyah fotoğraf kullanarak "Futbol" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

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Burak Yılmaz