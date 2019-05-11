Burak Yılmaz'dan olay paylaşım

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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasının ardından çok konuşulacak paylaşımda bulundu.

Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasından yaşanan tartışmalı pozisyonlara bir tepkide Burak Yılmaz'dan geldi. Golcü futbolcu sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, siyah fotoğraf kullanarak "Futbol" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasının ardından çok konuşulacak paylaşımda bulundu. Galatasaray karşılaşmayı son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanmayı başarırken mücadelenin hakemi Serkan Çınar kararlarından ötürü tepki gördü.

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