Burak Yılmaz'dan olay paylaşım

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasının ardından çok konuşulacak paylaşımda bulundu. Galatasaray karşılaşmayı son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanmayı başarırken mücadelenin hakemi Serkan Çınar kararlarından ötürü tepki gördü.
Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasından yaşanan tartışmalı pozisyonlara bir tepkide Burak Yılmaz'dan geldi. Golcü futbolcu sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda, siyah fotoğraf kullanarak "Futbol" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.
Futbol pic.twitter.com/eX4RZC2BkJ— Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 11 Mayıs 2019