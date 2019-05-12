Beşiktaş kongresinde gerginlik

Beşiktaş’ın mali ve idari genel kurul toplantı gergin başladı. Gündemin ilk maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi için Fikret Orman tarafı Atıf Keçeci’yi, Hürser Tekinoktay tarafı da Ali Rıza Dizdar’ı aday gösterdi. Eller kaldırıldı, sayıma geçildi, üstünlük Keçeci’den yana çıktı. Ali Rıza Dizdar itiraz etti. Bu itiraz sırasında Dizdar yandaşları tek tek sayım yapılmadığını protesto ederek “Hak, hukuk, adalet”, “Atıf istifa” diye bağırdı. Atıf Keçeci, “Hayatımızda yanlışımız yok. Bu kongremizin Beşiktaş için hayırlı olmasını ve iyilikler getirmesini diliyorum. Mahkeme kapıları bizlere yakışmaz. Sakin olalım” dedi. Beşiktaş TV, Fikret Orman’ın rakibi Hürser Tekinoktay’ın konuşmasını yayımlamadı. Salonda bir süre elektrikler kesildi. Yönetim idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Orman: Bu benim son seçimim

Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunmasının ardından kürsüye gelen Başkan Fikret Orman, “Bu benim son seçimim. Genel kurullar Beşiktaş’ın düğünüdür. Bugün baktığımızda 2 milyon 229 bin TL net borcumuz var. 2012’de geldiğimiz zaman stadyumumuzu yenilememiştik. İki rakibimizin de stadı vardı. Altyapı tesislerini yeniledik, sosyal tesisler yaptık. Amatör şubelere bir şey yapmadık, sadece finanse etmek durumunda kaldık. Mağaza sayımız 21’di, şu an 105 civarında. Biz o günden sonra alınan avansları yani 62 milyonu ekledik. Mahkemelik dosyaları da ekledik. Sonuçta 581 milyon dediğiniz borç buradan geliyor. 424 milyon Dolar borcumuz var bugün. Amatör şubelere çok bir şey yapamadık. Onları finanse ettik. 2012-2018 senesi içerisinde tesislere yaptığımız harcama 470 milyon TL, buna KDV ekli değildir. UEFA sıralamasında 66. sıradaydık bugün 26. sıradayız. 2012 senesinde bizim o dönemde iki rakibimizle karşılaştırmak istedim. İki rakibimizin de stadyumu vardı. Bütün altyapımız konteynerlerde çalışıyordu. 636 milyon TL, TV'den gelir. Sponsorluk 543 milyon TL, lisanslı ürün 421 milyon TL, UEFA 469 milyon TL, maç hasılatı 352 milyon TL. Kira gelireri 237 milyon TL, üye aidat 3 milyon TL, Futbol takımı gideri 1 milyon 908 bin TL” dedi.

Rakiplere gönderme

Orman, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye göndermede bulunup gelirlerinin olmadığı dönemlerde rakiplerinin Şampiyonlar Ligi’ne gittiğini vurgulayarak, “Yine de mallarını sattılar. Biz Beşiktaş’ın bir liralık malına tenezzül etmedik. Bir rakibimiz şu an kampanya yapıyor. Biz kimseye gitmedik, kimseye rahatsızlık vermedik, kimseye, 'Şunu al' demedik. Kapısını çalmadık. Onların da yeni başkanı dünya para koydu, bağış olarak koydu. Bizden yüzde 50 fazla borçları var” diye konuştu.



‘Evimizide galibiyet yüzdesi kötüydü’

Orman’ın konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

* Vodafone Park’ta galibiyet yüzdesi olarak bu sezon kötüydü. İlk yarı 2 tane mağlubiyet aldık. İki şampiyonluk yaşadık 3 senede. Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynadık. Şampiyonlar Ligi’nde namağlup grup lideri olduk.

* 6 değişik yerdeydik. Bütün bunları kapattık. Hepsini stadyuma taşıdık. Hem kira kazandık hem de tasarruf yaptık. Akatlar’ı bitirdik, büyük emekler harcadık. Pendik’i yaptık. Beşiktaş müzesini 2 yılda 150 bin kişi ziyaret etti. E-ticaret her geçen gün daha da büyüyor. Kârımız yüzde 6 yükseldi.

* Kartal Yuvası’nın 112 milyon TL civarında bütçesi var. Önümüzdeki sene formalarımızın fiyatı 250 TL civarına gelecek. Bize fazla gibi geliyor ama dışarıda bu 100 Avro’ya satılıyor. Ürün model sayısını artırdık. Japonya’dan sürekli forma siparişi geliyor. Formanın Japonya’da satılması önemli değil ama orada Beşiktaş formalı insanların dolaşıyor olması önemli.

* Kabataş’ta kurduğumuz bir vakıf var. İstanbul’da üniversite açmak için 150 milyon TL gerekiyor. 76 derslikli bir okul yapıyoruz. 7 senede elimizden gelenin en iyisini yaptık.



Tekinoktay: Bazı kişiler salondan çıkarılsın

Genel kurulda Beşiktaşlı olmayan üyelerin yer aldığı iddiası ortamı gerginleştirdi. Başkan adayı Hürser Tekinoktay’ın sözleri üzerine bazı kişilerin salondan çıkarılması istendi. Tekinoktay, salonda Beşiktaşlı olmayan kişilerin bulunduğunu belirterek, “Burada bulunan bütün gerçek Beşiktaşlıları saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Divan Kurulu Başkanı Atıf Keçeci, “Buradaki herkes gerçek Beşiktaşlıdır” cevabını verdi. Keçeci’nin sözlerinin ardından konuşmasına devam eden Tekinoktay, “Metal-İş sendikası üyeleri olan, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Bursasporlu kişileri dışarıya davet ediyorum. Dışarı çıksınlar” dedi. Bu sözlerin ardından salonda bazı isimlere büyük tepki gösterildi. Yaşanan gerginlik üzerine spor şubeye bağlı emniyet kuvvetleri salona geldi bu bölümde bulunan kişilerin dışarı çıkarılması istendi. Gerginlik, sendika üyesi ve Beşiktaşlı olmadığı iddia edilen kişilerin, emniyet güçlerinin eşliğinde salondan ayrılmasıyla son buldu. Tekinoktay kısa konuşmasında, “Değişim istediğimizi göstereceğiz. Borçlar yüzde 101 artmış. Yarın (bugün) Anneler Günü, anneler müjde bekliyor. Hepinizi sandıklara davet ediyorum. Değişim başlıyor” dedi.

Korkutan borç

Beşiktaş’ta gerçekleşen 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda kulübün borcu açıklandı. Siyah-Beyazlıların toplam borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL. Beşiktaş’ta aidatlarını yatıran 18 bin civarındaki üye bugün saat 10.00 itibarıyla Akatlar Spor Salonu’nda yeni başkanı seçmek için oy kullanacak.



TEPKİ ÇEKEN İFADE!

Üyelerin eleştirileri sonrası yeniden kürsüye gelen Fikret Orman, “Hakkımda şaibeler varmış. Delikanlıysanız çıkın konuşun. Göbeğinizden, kapalı kapılar arkasından karı gibi konuşmayın” dedi. Orman’ın “karı” ifadesine salondaki üyeler büyük tepki gösterdi. Orman, pretostolar üzerine “Özür dilerim, haklısınız. Oruçlu olmama verin. Hanımefendiler sizlerden de özür diliyorum” açıklamasını yaptı.