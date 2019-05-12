Konya'da kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Jonsson ve Fofana atarken, konuk takımın gollerini Rodallega ve penaltıdan Sosa kaydetti.



11'inci dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Hüseyin Türkmen, topu kafayla altıpas içerisine indirdi. Burada topla buluşan Rodallega meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

16'ncı dakikada Skubic'in hatasında topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Serkan iki hamlede topun sahibi oldu.

17'nci dakikada Nwakaeme'den topu kapan Jonsson'un ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

23'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbet vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

30'uncu dakikada Skubic'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci Uğurcan güçlükle kornere çeldi.

32'nci dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

35'inci dakikada Nwakaeme'nin kafa pasında topu önünde bulan Rodallega'nın ceza sahası içerisinden sert şutunu kaleci Serkan kurtardı.

42'nci dakikada Nwakaeme ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sosa'nın sert şutunu kaleci Serkan topu direk dibinden kornere çeldi.

45'inci dakikada sağ kanattan topu taşıyan Skubic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'ı geçerek ağlarla buluştu: 2-1

66'ncı dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

71'inci dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu, defans kornere gönderdi.

74'üncü dakikada Nwakaeme'nin şutu defanstaki Uğur Demirok'un eline çarptı. Pozisyonu 'VAR'da inceleyen hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sosa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

84'üncü dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan güçlükle çeldi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi