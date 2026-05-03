Son seçim anketinin sonuçları… Erdoğan bu senaryolarda kaybediyor!

Ankara Araştırma ve Danışmanlık’ın son anket sonuçları yayımlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın bugünkü köşesinde aktardığına göre, 2004 kişi ile yapılan ankete katılanların yüzde 35,8’i son genel seçimde AKP'ye, yüzde 25,8'i CHP’ye, yüzde 10,3'ü MHP’ye, yüzde 10,1'i İYİ Parti’ye ve yüzde 8,9'u DEM Parti'ye oy verdi.

Söz konusu ankete katılanların “Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verdiği yanıtlar şöyle:

“CHP’nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 25, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 32,2.

AKP'nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 22,9, dağıtıldıktan sonra yüzde 29,5.

DEM Parti'nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 7,2, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 9,3.

MHP’nin oyu kararsızlar dağıtılmadan yüzde 5,5, dağıtıldıktan sonra yüzde 7,1.

İyi Parti, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 4,9, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise 6,3.

Anahtar Parti kararsızlar dağıtılmadan yüzde 3,6, dağıtıldıktan sonra 4,7.

Yeniden Refah’ın oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 2,7, dağıtıldıktan sonra yüzde 3,5.

Zafer Partisi kararsızlar dağılmadan yüzde 2,3, dağıtıldıktan sonra yüzde 3.”

DİKKAT ÇEKEN SONUÇ: CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞINDA KİM KAZANIR?

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde oldu.

İMAMOĞLU-ERDOĞAN

Ankete göre, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışında kararsızlar dağıtılmadan İmamoğlu yüzde 43,4, Erdoğan ise 35,7 oranında oy alıyor. Oy kullanmam diyenlerin oranı yüzde 13,3.

Yüzde 8,6 oranındaki kararsızlar dağıtılınca İmamoğlu’nun oyu yüzde 55,6’ya Erdoğan’ın oyu ise yüzde 44,4’e yükseliyor.

YAVAŞ-ERDOĞAN

Mansur Yavaş ile Erdoğan'ın yarışında kararsızlar dağıtılmadan Mansur Yavaş yüzde 41,2, Erdoğan ise yüzde 32,4 oy alıyor. Yüzde 11,1 oranındaki kararsızlar dağıtıldığında Yavaş’ın oyu yüzde 56’ya, Erdoğan’ın oyu ise yüzde 49’a çıkıyor.

ÖZEL-ERDOĞAN

Özgür Özel ile Erdoğan'ın olası seçim yarışında ise kararsızlar dağıtılmadan Özel 37,7, Erdoğan ise 36,6 oy alıyor. Kararsızlar yüzde 9,3 olurken “Oy kullanmam” diyenlerin oranı 16,4. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Özgür Özel yüzde 50,7, Erdoğan ise yüzde 49,3 oy alıyor.

YURTTAŞ SEÇİM İSTİYOR

CHP lideri Özel'in sık sık dile getirdiği ara ve erken seçim çağrıları da katılımcılara soruldu. Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 59,9 olurken, istemeyenlerin oranı ise yüzde 32,4 olarak kaydedildi. Ara seçim olmalı diyenler yüzde 54,1, gerek yok diyenler ise yüzde 36,6 oldu.