Murat Cavcav: Rahat uyu İlhan Başkan

Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de sezonu hedefledikleri yerde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Düştüğünüz sezon çıkmak gerçekten çok zor. Zoru başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'de sezon boyunca başarılı bir performans sergilediklerini ve bunun da karşılığını Süper Lig'e yükselerek aldıklarını dile getiren Murat Cavcav, "Sezona başlarken kupayı onursal başkanımıza götüreceğimize söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz." diye konuştu.

"Kupa İlhan Cavcav'a gidecek." diyen Murat Cavcav, "Babamın ardından zor bir görev üstlendim. Onun gibi tecrübeli, duayen bir başkandan sonra görev yapmak çok zor. Acı tecrübeler edindik ama hepsi geride kaldı. Takım, yönetim kurulu, camia ve taraftarımızla kupayı alıp babama götüreceğiz. Ona 'Rahat uyu İlhan Başkan' diyeceğiz." ifadelerini kulandı.

Kırmızı-siyahlı camianın İlhan Cavcav'ın emanetine "gözü gibi" bakacağını dile getiren Murat Cavcav, "Yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, malzemecimizden masörümüze aşçılarımızdan güvenlik görevlilerimize, bizi yalnız bırakmayan basınımıza ve özellikle de taraftarımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.