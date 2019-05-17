Sofiane Feghouli rüzgârı

Akhisarspor’u yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı 18. kez müzesine götüren Galatasaray, gözünü 33. haftadaki Medipol Başakşehir maçına çevirdi. 19 Mayıs’ta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi kazanarak 22. şamipyonluğuna ulaşmak isteyen Sarı-Kırmızılılarda, Feghouli artan performansıyla dikkat çekiyor. Cezayirli futbolcu hem ligde hem de Türkiye Kupası’nda attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle takımına önemli katkı sundu. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 8 gol kaydedip 6 da asist yaptı. Feghouli, Türkiye Kupası’nda 3 gol, 1 asiste imza attı. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde de 1 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli isim toplamda 12 golle bir sezonda en fazla skor ürettiği dönemi yaşayıp kariyer rekoru kırdı.



Sezonun ilk döneminde formasından uzak kalan ve yedek soyunan Cezayirli yıldız, Süper Lig’in 12. haftasındaki Kayserispor maçıyla birlikte üst üste 21 karşılaşmada sahaya 11’de çıkmayı başardı. Özellikle son haftalarda sorumluluk alıp liderlik özelliğini sahada gösteren Feghouli, bu özverisini skora da yansıtmayı başardı. Fiziksel açıdan fit bir dönem geçiren ve sakatlık sıkıntısı yaşamayan 29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Feghouli iyi bir profesyonel, iyi bir aile reisi. Bu sene diyaloğumuz, yaklaşımımız, onun çabası, onun isteği ve gayreti... Taktiksel manada bizim için önemli bir oyuncu. Galatasaray’ın sisteminde taktiksel anlayışında her işi yapabilecek oyunculardan, yeter ki güçlü ve diri olsun. Çok memnumum bu sene. Belhanda ile bu sene ikisi özel ilgi alanımızdaydı, onlar da biz de mutluyuz” dedi.