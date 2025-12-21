Galatasaray devreyi lider kapattı: Galatasaray 3-0 Kasımpaşa

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'taki mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.

ICARDI'DEN TARİHE GEÇEN GOL

Galatasaray'da son golü atan Mauro Icardi, ligde toplamda 60 gole ulaştı ve sarı-kırmızıların lig tarihindeki en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Sarı-kırmızılılarda 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira, ligdeki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.

İLK YARIYI LİDER TAMAMLADI

Bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, 42 puana yükseldi ve ligin ilk yarısını lider tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükselen Kasımpaşa, 15 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK'yi sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, 5 Ocak'ta ise Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 3-0 Kasımpaşa

90' Galatasaray'da Torreira ile Sane'nin yerine Gökdeniz ile Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

88' GOL | Icardi'nin golü ile Galatasaray farkı üçe çıkardı.

86' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Yunus Akgün ile Kazımcan Karataş oyundan çıktı. Yerlerine Arda Ünyay ve Ahmed Kutucu dahil oldu.

84' SARI KART | Kasımpaşa'da Jhon Espinoza elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü.

83' Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Attila Szalai'nin hatasında Yunus Akgün topu kaptı, pasını geride bulunan Sara'ya verdi. Gabriel Sara çalımını attı, şutunu çıkardı ve topu ağlara yolladı.

82' GOL | Sara'nın attığı gol ile fark ikiye çıktı.

77' Abdülkerim Bardakcı, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Top üstten auta gitti.

68' SARI KART | Galatasaray'da sarı kart gören Torreira gelecek maç cezalı duruma düştü.

64' Kasımpaşa'da Gueye oyundan çıkarken Kubilay dahil oldu.

58' Mauro Icardi, ceza sahası dışında topla buluştu, topu sağına doğru sürüp şutunu attı ancak şut epey etkisiz oldu ve auta gitti.

54' Yunus Akgün'ün müthiş ara pasında Icardı Gianniotis ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci başarılı. Korner.

51' SARI KART | Galatasaray'da Kazımcan sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

38' Kasımpaşa ceza sahasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Yunus Akgün, Sane'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı fakat Gianniotis'i geçemedi. Ardından seken topta arka direğe ortasını yaptı fakat Sallai'nin kafası auta gitti.

34' Galatasaray'ın köşe vuruşu sonrasında Pape Habib Gueye bir sakatlık geçiriyor.

33' Galatasaray, Kasımpaşa ceza sahasına kısa paslarla girdi. Sol kanatta Barış topla buluştu ve plasesini köşeye doğru yolladı. Kaleci Gianniotis topu kornere çelmeyi başardı.

29' Barış Alper Yılmaz, sol kanattan etkili olmaya devam ediyor. Etkileyici bir orta yapan Barış'ın gönderdiği top, Sallai arka direkte dokunamadan auta gitti.

22' Galatasaray, kısa paslarla ceza sahasına girdi. Yunus Akgün şık bir vuruş denedi, top üstten auta gitti.

10' Barış Alper sol kanattan müthiş bir koşuyla getirdiği topu Yunus’a bıraktı. Yunus topu düzeltip gönderdiği şutla takımını öne geçiren golü attı.

10' GOL | Yunus Akgün, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

6' Galatasaray, Davinson Sanchez'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı.Daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.