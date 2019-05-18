Rıdvan Dilmen: Hak eden kazandı

Rıdvan Dilmen'in derbi için yorumları şu şekilde:

Maçı hak eden kazandı. Trabzonspor'u kulüp olarak ve takım olarak tebrik ediyorum. Sezonun bitimine en fazla üzülen takım Trabzonspor'dur. Yükselen formuyla oynadıkları futboldan zevk alıyorlar. Uzun süre sonra iç sahada Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye aynı sezonda mağlup ettiler. 5-0 Malatya'da mağlup oldukları zaman Trabzonspor hocayı yollamadı. Bugün Beşiktaş karşısında kendi mahallesinden büyüyen iki oyuncuyla skoru değiştirdiler. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı. Abdülkadir'in asisti ve Yusuf'un golünde çoğu kişi eliyle atamaz o golü. Karius da her şeyi yaptı ama parmaklarının ucuna değdi top.

Dünya futbolu için önemli bir kaleci geliyor. O da Uğurcan. Karius'un zaten form durumu yüksek ve tanınmış bir isim. Uğurcan da çok önemli 2 kurtarış yaptı. Beşiktaş ilk yarıda mahkum oynayınca Şenol Güneş ofansif kadroyla savunma yapamayacak kadro olmadığı için Atiba olmasaydı bambaşka bir skor olabilirdi.