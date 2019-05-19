Galatasaraylılar; Şişli, Mecidiyeköy ve Taksim gibi semtlerden Türk Telekom Stadyumu'nun bulunduğu Seyrantepe'ye doğru akın akın gelmeye başladı. Stadı dolduracak olan Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımlarına destek vererek şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Kazananın şampiyon olacağı mücadele öncesi iki takım kafilesi de stadyuma doğru hareket etti.
Galatasaraylı taraftarlar yola çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir mücadelesi için Sarı-Kırmızılı taraftarlar stadyuma doğru hareketlenmeye başladı.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2019 Pazar, 17:22