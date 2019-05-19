Galatasaraylı taraftarlar yola çıktı

Galatasaraylılar; Şişli, Mecidiyeköy ve Taksim gibi semtlerden Türk Telekom Stadyumu'nun bulunduğu Seyrantepe'ye doğru akın akın gelmeye başladı. Stadı dolduracak olan Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımlarına destek vererek şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Kazananın şampiyon olacağı mücadele öncesi iki takım kafilesi de stadyuma doğru hareket etti.