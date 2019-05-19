Duhan Emir Mustafa Cengiz'le bir araya geldi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, okul etkinliği kapsamında katıldığı Fenerbahçe'deki stat ve müze gezisi sırasında Galatasaray armalı kıyafeti ters giydirilen minik taraftar Duhan Emir ve ailesi ile şampiyonluk maçı olan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde bir araya geldi.

Başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi:

“Toplumsal bütün düşüncelerde, ki Galatasaray da bir sivil toplum örgütüdür, bütün hareketler aidiyet ve sahiplenme ile kaynaklanır. Burada bizim gösterdiğimiz bu küçük çocuğa sahip olduğu duyguyu bizim sahiplenmemiz. Rakip camialar da bizim saygı duyduğumuz, çocuklarını sevdiğimiz bir olgu. Türkiye’de ayrı ayrı kulüplerin olma nedeni ne dini ne siyasi ne tarikatlar ne ırksal ne coğrafik bir temele dayanmamaktadır. Aynı aile içerisinde biri bir takımı, diğeri öbür takımı sevebiliyor. Rakip takım mensupları da bizim anamız, babamız, dayımız, kardeşimiz, yakın arkadaşımız. Sadece renkler farklı, o renklere gönül vermiş. Bunu bir düşmanlığa çevirmek, bunu küçük çocuklar üzerinden ötekileştirmeye çevirmek çok yanlış. Biz böyle şeylerin olmamasını diliyoruz. Bizim stadımıza ya da müzemize gelen her renkten çocuğu üstündeki forma ne olursa olsun herhangi bir provokasyon değilse sevgi, saygı ve muhabbetle karşılaşırız. Ben bütün camialarda da böyle olduğuna inanıyorum ve böyle olmasını da diliyorum.”