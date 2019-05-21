Fenerbahçe transfere hızlı girdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında birçok isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertlilerde, ortaya atılan son isim Milan'ın tecrübeli Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata oldu. Sezon sonu İtalyan kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Zapata, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Bu teklif yönetim tarafından teknik heyete iletildi. Sarı-lacivertli takımın scout ekibi, oyuncunun son sezon performansını mercek altına aldı. Yanal ve ekibi onay verirse Zapata Fenerbahçe forması giyecek.