Gelecek Terim'de

Galatasaray’da kazanılan 22. şampiyonluğun coşkusu yaşanırken teknik direktör Fatih Terim ve ekibi yeni hedefi belirledi: 5. yıldız.. Sarı-Kırmızılı takımın başında 8. lig şampiyonluğunu yaşayan ve Cim-Bom’la toplam 19 kupa kazanan Fatih Terim, Galatasaray formasının üzerindeki 4 yıldızı 5’e çıkarmak için çalışmalara vakit kaybetmeden başladı. Tecrübeli hocanın, yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin ile takımın yeni sezonda 3 kulvarda yapacağı mücadele için planlamayı şekillendirmeye başladığı kaydedildi.

Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesini 2021’e kadar uzatan ve sonrasında da 3 yıl opsiyonu bulunan Fatih Terim, 5. yıldız yolunda Galatasaray’ın geleceğini şekillendirecek. Deneyimli çalıştırıcı, gelecek 5 senede Avrupa’da ve Türkiye’de yine zirveyi hedefleyip bir yandan da transfer, altyapı, yeni tesislerin hazırlanması gibi çok sayıda konuda tek yetkili isim olacak.

Galatasaray’daki 4. döneminde üst üste 2. şampiyonluğunu kazanan Terim, UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle transferde doğru adımlar atmayı hedefliyor. Değişecek Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin 14 olan yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmesinin beklendiği önümüzdeki dönem için Terim ve ekibinin kadro yapılanmasını tüm bu unsurlara göre şekillendireceği kaydedildi. Tecrübeli hoca, “Sattığın kadar oyuncu alabilirsin” kriteri ışığında maliyeti düşük, takıma üst düzey katkı sağlayacak isimlerin alınması adına devam eden çalışmalara hız verecek.

Galatasaray’a UEFA Kupası’nı kazandıran ve Sarı-Kırmızılı kulübe son gelişinde Avrupa’da yine büyük hayalleri olduğunu “Benim de kendime göre bir hayalim var, rüyalarım var. Eksik olan şeyi deneyeyim diyorum” sözleriyle ifade eden Fatih Terim, 5. yıldız yolunda Şampiyonlar Ligi’nde de önemli başarıları hedefliyor. Galatasaray 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantilerken Fatih Terim, kulübün mali anlamda içinde bulunduğu zor şartlarda üst üste 2 yıl Avrupa’nın 1 numaralı futbol arenasına soktuğu Sarı-Kırmızılıların önemli gelir elde etmesini sağladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa’da istikrarı yakalayan, Şampiyonlar Ligi’nin gediklisi olacak bir takım yaratmayı hedefliyor.

ALTYAPI HAMLESİ

Florya’ya geldikten sonra hem teknik hem idari açıdan birçok yeniliğe imza atan Fatih Terim, çalışmalarının önemli kısmını altyapı ve Galatasaray Futbol Akademisi için harcıyor. Terim geçen sezonun ilk yarısında altyapıdan yetişen Ozan Kabak’ı ilk 11’e monte etmişti. Alman kulübü Stuttgart ocak ayı transfer döneminde genç oyuncuyu 12 milyon Avro bonservisle kadrosuna katmıştı. Altyapıdan daha çok futbolcuyu a takım seviyesine getirmek isteyen deneyimli hoca, önümüzdeki dönemde Ozan Kabak, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalay Babacan gibi gençlerin sayısını artırmak için çalışacak.

YENİ TESİSE KATKI

Emlak Konut GYO ile yapılan anlaşma gereği önümüzdeki yıllarda Florya Metin Oktay Tesisleri’nden çıkıp Kemerburgaz’da tahsis edilen araziye taşınacak Galatasaray’da Terim, buradaki yapılanmaya katkı sunacak. Tesisteki sahalar, a takım ile altyapının çalışma alanları, sporcuların aktivitelerde bulunacağı bölümler gibi pekçok unsur Terim’in bilgisi doğrultusunda hayata geçirilecek.