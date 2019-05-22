Ahmet Ağaoğlu: Mourinho ile görüştük ama…

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor’da yayınlanan Gündem Futbol programında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Ünal Karaman’la ilgili önemli bilgiler verdi. Ünal Karaman ile 2 yıl daha sözleşme uzattıklarını söyleyen Ağaoğlu: “Mourinho ile görüştük, Guardiola ile de görüştük ama Ünal hoca varken bizim adımız anılmaz dediler. Biz de Ünal hoca ile anlaştık” dedi.

“ABDÜLKADİR VE YUSUF İÇİN HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK”

Trabzonspor’un genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı hakkında da konuşan başkan, “Abdülkadir de, Yusuf da önümüzdeki sezon kadrosu içinde. Sürekli olarak izlenen futbolcularımız bunlar ama şu ana kadar kulübe gelmiş herhangi bir resmi teklif yok. Premier Lig’in, La Liga’nın, Ligue 1’in en üst düzey takımları izliyor. Son zamanlarda resmi taleplerde bulunarak izlemeye başladılar, o yönüyle kamuoyuna yansıdı. Ondan önce de içeride ve dışarıda izlenen futbolcularımızdı. Bizim amacımız kadromuzu muhafaza ve takviye etmek. Ne yaparsanız yapın, doğal olarak camia bir önceki senenin bir üstünü bekler. Trabzonspor da her zaman için bu mücadeleyi vermek zorunda olan bir takım. Trabzonspor’un ruhunda bu yok. Her sezon daha güçlü, daha fazla savaşan, daha iyi bir kadro yapısına ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

“KAMİL AHMET’İN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK”

Başkan Ağaoğlu ayrıca Kamil Ahmet Çörekçi’nin sözleşmesini uzattıklarını ve kısa süre içerisinde KAP’a bildireceklerini duyurdu.