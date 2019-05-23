Antalya’ya Krasnodarlı oyuncular gelecek

Temmuz ayında Antalya’da düzenlenecek şampiyonaya katılacak takım DYO’nun Kemipex Fabrikası’nın bulunduğu Krasnodar’da yapılan final maçıyla belli oldu. Maç, Rusya liginin güçlü ekiplerinden FC Krasnodar Takımı’nın dünyaca ünlü Krasnodar Stadı’nda oynandı. Final karşılaşmasının başlama vuruşunu DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran ile Türkiye Novorossiysk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci yaptı.

RUS TAKIM TÜRKİYE ŞAMPİYONU İLE SÜPER KUPA İÇİN YARIŞACAK

Maç yoğun sıcağın altında 25’er dakikalık iki devrede oynandı. Türkiye’den spor basınının ve Türkiye Novorossiysk Başkonsolosu ile Konsolosluk çalışanlarının izlediği karşılaşmada ilk devre Akrostar Takımı’nın 7-0’lık farklık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı Neostar Takımı üst üste bulduğu 2 golle maça tutunmaya çalışsa da Akrostar, üstünlüğünü her geçen dakika hissettirerek gol yağmuruna devam etti. Maçı da 12-3 gibi farklı bir skorla kazandı. Akrostar forması ile sahaya çıkan Krasnodar Takımı Antalya’daki şampiyonada boy gösterecek. Rus takım, Temmuz ayında DYO Usta Ligi Türkiye Şampiyonu ile Süper Kupa için mücadele verecek.

Maç sonrası kupa töreni ile kapanış kutlaması gerçekleşirken kupa töreninde Genel Müdür Serdar Oran katılımcılara şöyle seslendi. “Sporun, futbolun dünya genelinde birleştirici bir gücü olduğunu biliyoruz. Kitleleri yeşil sahada buluşturan bu sihirli, birleştirici güç bu kez bizi Rusya’da bir araya getirdi. İlk olarak 2017 yılında düzenlediğimiz DYO Usta Ligi, Rusya’ya da uzandı ve artık uluslararası bir kimlik kazandı. Bundan sonraki buluşmamız da Antalya’daki DYO Usta Ligi Şampiyonası olacak. Tüm katılımcı takımlara şimdiden başarılar diliyorum. Akrostar Takımını da Türkiye’de misafir etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.’’