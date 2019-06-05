Beşiktaş Umut Meraş'ın peşinde

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Takımdan ayrılan Adriano ve performansı bu sezon eleştiri alan Caner Erkin'in yerine sol bek arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, küme düşen Bursasporun yıldızı Umut Meraş'ta karar kıldı. Beşiktaş, Yeşil-Beyazlı kulübe 1.5 milyon Avro+1 futbolcu teklif ederken, Bursaspor'un futbolcu istemediği ve nakit 3 milyon Avro'da ısrarcı olduğu belirtildi.