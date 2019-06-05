Beşiktaş Umut Meraş'ın peşinde

Yeni teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan Beşiktaş'ta gündem Umut Meraş transferi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 5 Haziran 2019 Çarşamba, 12:06

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Takımdan ayrılan Adriano ve performansı bu sezon eleştiri alan Caner Erkin'in yerine sol bek arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, küme düşen Bursasporun yıldızı Umut Meraş'ta karar kıldı. Beşiktaş, Yeşil-Beyazlı kulübe 1.5 milyon Avro+1 futbolcu teklif ederken, Bursaspor'un futbolcu istemediği ve nakit 3 milyon Avro'da ısrarcı olduğu belirtildi.

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Abdullah Avcı, Caner Erkin