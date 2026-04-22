Ağrı'da korkutan deprem: Köylerde hasar var

22.04.2026 20:01:00
DHA
Ağrı’nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Dizginkale ve Kucak Köyünde bazı evlerde çatlaklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Patnos ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.17’de oldu.

Yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

DİZGİNKALE VE KUCAK KÖYLERİNDE HASAR MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Ağrı’nın Patnos ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde Dizginkale ve Kucak Köyünde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Kucak köyünde imam Hayrullah Ersöz’ün evinde hasar meydana geldi. Köye gelen AFAD ekipleri, duvarı yıkılan evde incelemede bulundu. Kucak Köyü Muhtarı Aşık Sever, deprem sebebiyle bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Muhtar Aşık Sever, korkudan evlerine giremediklerini söyledi. Dizginkale ve Kucak köyünden gelen ihbarlar sonrası AFAD ekipleri, inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.

İlgili Haberler

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem! Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.18 kilometre olarak ölçüldü.
Son Dakika... AFAD duyurdu: Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika... AFAD duyurdu: Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem Son dakika haberi... Ağrı'da Patnos ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
6 Şubat depremlerinde 96 kişi hayatını kaybetmişti: 62 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan müteahhidin cezası 22 yıl 6 aya indirildi
6 Şubat depremlerinde 96 kişi hayatını kaybetmişti: 62 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan müteahhidin cezası 22 yıl 6 aya indirildi Adana'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında yerel mahkemenin verdiği 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası, yeniden yapılan yargılamada 22 yıl 6 aya indirildi.