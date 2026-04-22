Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 26'ncı gün: Ekrem İmamoğlu dahil 414 isim hakim karşısında

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB davasının duruşması 26. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.

Duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Bugünkü duruşmayı CHP'li yetkililerin yanında DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Çınar Altan da takip ediyor.

12:45 | İMAMOĞLU’NDAN NAZIM HİKMET’Lİ 23 NİSAN MESAJI

İBB davasına verilen arada Ekrem İmamoğlu, salondan götürülürken yarın kutlanacak 23 Nisan için mesaj verdi.

İmamoğlu, salondan çıkarken izleyicilere şunları söyledi:

(Tutuklu koruması Çağlar Türkmen’in 11 yaşındaki oğlu Ediz’i kastederek) “Çocuğumuz burada ve o çocuğumuz, bugün aslında anlamlı bir günde burada. Yarın 23 Nisan. Aslında arkadaşlarımla paylaşmıştım ama ben bu memleketin çocuklarına çok güveniyorum, çok inanıyorum. Yürekleri başka. Ama çocukların feryadı var. Çocuklar üzgün. Çocuklar feryat ediyorlar, çünkü canları yanıyor. Eşit değiller. Özgür değiller. Gelecekten en fazla onlar hissederek, şüphe duyarak hareket ediyorlar. Bakın az önce not verdim. 11 yaşında, 1913’te Nazım ne demiş biliyor musunuz? Bu çok bilinmez bir şiiri.

Feryad-ı Vatan: Sisli bir sabahtı henüz / etrafı bürümüş bir duman / uzaktan geldi bir ses / ah aman aman / sen bu feryad-ı vatanı dinle / işit / dinle de vicdanına öyle hükmet / vatanın parçalanmış baharı / bekliyor senden ümit.

Bunu, 11 yaşında Nazım söylemiş, 11 yaşında. Balkan Savaşı'ndan hemen sonra. Darmadağınık. İnsanlar kopmuş. Üzgün. Başları öne eğik. Çocuklar bunu hissediyor. Ben de çocukları hissediyorum. Çocuklardan çok şey öğreniyorum. Çocukların vicdanına güveniyorum. Çocukların başını öne eğdiren, geleceğe umutla bakmasını engelleyen, çocukların geleceğe hayalleriyle, hayal kurarak koşmasını engelleyen zihniyete karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Cumhuriyet, onun için kuruldu. Ben, öksüz ve yetim çocuklarla ilkokulu okudum. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kimsesiz çocuklarıyla aynı sıralarda hayata başladım. Beş yıl okudum. Hala o sıralarda edindiğim terbiyeyle yaşıyorum. Allah da beni o terbiyeden ayırmasın. Herkes onun için, eşit bakan Cumhuriyet’i bertaraf etmeye çalışan, çocukları okulda aç bırakan akla karşı, o zihniyete karşı mücadelenin yeri ,şu an burasıdır. Burası öylesine bir mahkeme değildir. Çocuklarımızın geleceği için mücadelenin mahkemesidir. Onun için burayı ve buradaki çocuklarımız için mücadeleyi takip edin. İşte Ediz, onun için bugün burada. Babasının hasretiyle burada. O çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun.”

12:30 | İLK ARA VERİLDİ

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatı Kaan Karcılıoğlu, Karaoğlu hakkındaki 13 eylemin tamamıyla ilgili daha önce hiç ifadesinin alınmadığını, bu iddiaları bir bütün olarak ilk kez iddianame çıktıktan sonra öğrendiğini aktararak bunun savunma hakkını ihlal ettiğini dikkat çekti.

Yaz aylarında etkin pişmanlıktan faydalanmak için girişimlerde bulunan ve dört etkin pişmanlık ifadesi verdikten sonra eylül ayında tahliye edilen İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’le ilgili de konuşan Karcılıoğlu, “İddianamedeki 13 eylemin 11'inde müvekkilim, çeşitli talepleri Yakup Öner'e yönlendirmekle suçlanmış. Ancak Öner’in de süreçte yer aldığı bu eylemlerin üçünde Öner'in ne şüpheli ne de sanık olarak dosyada yer almadığı görülüyor” diye konuştu.

Karcılıoğlu’nun savunmasını tamamlamasının ardından duruşmaya ara verildi.

11:00 | DURUŞMA BAŞLADI

Dava, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun avukatı Kaan Karcılıoğlu’nun dün yarım kalan savunmasıyla devam ediyor.

Karaoğlu'nun savunmasının tamamlanmasıyla sıra, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’a gelecek. Pehlivan’a destek olmak için çok sayıda avukat da bugün Silivri'de.

NE OLMUŞTU?

Davanın dün görülen 25'inci celsesinde İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu savunma yapmıştı.

Celsede İmamoğlu'nun, "Bu davanın tek bir amacı vardır; siyasi bir davadır. Kendileri yazmıştır iddianameye siyasi olduğunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın "Ahtapotun kolları" diye ilan ettiği davanın başlangıç cümlesidir "Ahtapotun kolları". Bu iddianamede ve bunun gibi daha benzeşen çok cümleler vardır. 2019 öncesine de elini değdirmeyen, "cıs" yapan bir İddia Makamı vardır. Bu iddiayı hazırlayan Başsavcı da şu an Adalet Bakanı'dır. Nokta. Teşekkür ederim" sözleri dikkat çekmişti.