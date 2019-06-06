Biraz sakin olalım!

1 Haziran’daki federasyon genel kurulunda 4 yıllığına TFF Başkanlığı’na seçilen Nihat Özdemir’in, ilk icraat olarak özellikle 4 büyükler arasındaki “demeç kavgasına” son vermek istediği, bu konuda da Kulüpler Birliği Vakfı ile bayram sonrası bir araya geleceği öğrenildi. Ankara’daki genel kurulda 3 büyük kulüp başkanının medya üzerinden atışmasına içerlediği öğrenilen Nihat Özdemir’in yakın çevresine, “Önceliğimiz, kulüp başkanlarımız ve yöneticiler arasında barışı tesis etmekken bu tartışma ortamı hiç iyi olmadı” dediği vurgulandı.

Kulüpler Birliği Vakfı içindeki uyumsuzluğun da giderilmesi gerektiğine dikkat çeken Özdemir’in 4 kulüp başkanı ile ayrı ayrı yaptığı kısa görüşmelerde, “Yeni sezonda tek kavgamız olacak o da Türk futbolu için. Kulüplerimizin borçlarının yapılandırılmasından tutun, yeniden tesis edilecek kurulların en iyi şekilde işlemesine kadar burada benim en büyük destekçim, futbolun asıl sahipleri kulüpler. Bu kulüpler arasında da şampiyonluk yaşamış camiaların ağabeylik yapması gerekir. Önce bu kulüplerimiz, sükunet ve huzuru sağlayacak ki, tüm Türkiye’ye örnek olalım” dediği de öğrenildi.

Gözler Spor Toto'da

Başkanlık makamına oturan Nihat Özdemir’in yeni sezon öncesi, kulüplerin sıcak para ihtiyacını karşılamak için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, beIN Sports ve Türkiye Kupası’nın yayın hakkını elinde bulunduran Turkuaz grupla ödemeler konusunda görüştüğü belirtildi.

Ya Müftüoğlu ya!

TFF’nin ilk geniş katılımlı yönetim kurulu toplantısı sonrası belirlenecek kurullarda gözler MHK’ye çevrildi. Önceki dönem başkanlık yapan Oğuz Sarvan ve Zekeriya Alp’in adı geçse de bu iki ismin başkanlığına zor gözü ile bakılıyor. MHK için ön plana çıkan isim ise, 15 Temmuz sonrası TFF’den uzaklaştırılan ancak, güvenlik taramasında hiçbir sıkıntıya rastlanmayan eski başkan Kuddusi Müftüoğlu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile de arası iyi olan Müftüoğlu’nun veto yemesi halinde ise ibre Sabri Çelik’in ekibinde çalışan Mustafa Çulcu’ya dönecek.