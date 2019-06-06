Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut'la anlaştı

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşma sağladığını resmen açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise anlaşmanın ardından, "Ortak bir noktada anlaştık. Önümüzde hafta içinde sözleşme imzalayacağız" dedi.

Sezonu Sergen Yalçın ile kapatan Turuncu-Yeşilliler, yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlayamamıştı.