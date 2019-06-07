Ümit Milliler'e son dakika şoku

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenen ay-yıldızlı ekip, puanını 4'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ümit milliler, Arnavutluk ile olası puan eşitliği durumunda ise ikili averaj avantajı sağladı.

Ümit Milli Takım, 11 Haziran Salı günü grubun 3. maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

Öte yandan, vefat eden eski UEFA Başkanı İsveçli Lennart Johansson anısına karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alain Durieux, Gilles François Becker, David Mateus Santor (Lüksemburg)

Türkiye: Altay Bayındır, Murat Sağlam, Hüseyin Türkmen, Mert Müldür, Abdulkerim Dursun, Berkay Özcan, Ahmet Canbaz (Dk. 46 Umut Güneş), Yusuf Sarı (Dk. 46 Yunus Akgün), Muhayer Oktay (Dk. 90+3 Mehmet Özcan), Doğukan Sinik (Dk. 77 Halil Dervişoğlu), İlker Yüksel (Dk. 90 +1 Fatih Kuruçuk)

Arnavutluk: Hoxha, Kumbulla (Dk. 84 Kolaj), Shehu (Dk. 69 Lleshi), Tafa, Maloku (Dk. 76 Bardhi), Pellumbi (Dk. 76 Ndrecka), Kallaku, Zejnulai, Imeri, Xhixha (Dk. 85 Bullari), Mala

Goller: Dk. 49 Maloku, Dk. 90+5 Bullari (Arnavutluk), Dk. 54 Mert Müldür, Dk. 85 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 56 Mala, Dk. 90+2 Tafa (Arnavutluk), Dk. 88 Yunus Akgün (Türkiye)