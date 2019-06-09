Burak Yılmaz adeta yeniden doğdu

Spor Toto Süper Lig'de devre arasında Beşiktaş'a giden golcü futbolcu Burak Yılmaz, ligde gösterdiği yükselen performansını A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'i geçmesiyle birlikte yükselen grafiğini Milli Takım'da da gösterdi.

Şenol Güneş'in, Milli Takım'ın başına geçmesiyle birlikte milli formayı sırtına geçiren Yılmaz, Arnavutluk maçında takımına golle katkıda bulundu. Golcü oyuncu, Moldova karşısında ise asist yaptı.

Dün akşam Milli Takımımızın yazdığı tarihte gol atma başarısı gösteremesede etkiliyeci performansıyla Fransızları zorlayan 33 yaşındaki golcü oyuncu maç içerisinde yarattığı alanlarla ve pozisyonlarla etkileyici bir oyun ortaya koydu.

Didier Deschamps övgü ile bahsetti

Milli futbolcumuzun oyununu takdir eden Fransız teknik adam, "Burak'ın etrafındaki organizasyonlar Türkiye adına belirleyiciydi. Orta sahada da çok iyiydi Türkiye ama zaten takım olarak ortaya koydukları performans etkileyiciydi. Bizi çok zorladı." dedi.