Milli Takım'da 'Güneş'li günler

A Milli Futbol Takımı'nın başına Şenol Güneş'in geçmesinin ardından adeta Millilere "Güneş" doğdu. A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci döneminde çıktığı 5. maçı da kazanmayı başardı.

A Milli Futbol Takımı'nda ikinci döneminde 5 maça çıkan Şenol Güneş, 5 maçta da galibiyetle ayrıldı. A Milli Futbol Takımının başında ilk olarak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenen Milliler, ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etmeyi başardı. Özel maçlarda ise Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'ndeki üçüncü karşılaşmasında ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.