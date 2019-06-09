Beşiktaşlı Ricardo Quaresma: Şampiyonluk Beşiktaş'ın hakkı derlerdi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, şampiyon olamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, "Kime sorsanız şampiyonluk Beşiktaş'ın hakkıydı diyecektir" dedi.



"Kendime iyi bakıyorum"

35 yaşındaki Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, daha yıllarca futbol oynayacak güçte olduğunu vurgulayıp, "Gece hayatım yok. Kendime iyi bakıyorum. Bütün hayatım futbol sahaları ile ailem. Beşiktaş'taki idmanların yanı sıra evimdeki salonda da çalışıyorum" dedi.





Portekiz ve İsviçre'den teklifler almasına rağmen Beşiktaş'ta kalacağını söyleyen Quaresma, yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı için, "Tavırlarını Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'ye benzetiyorum. İki yıldır kaçırdığımız şampiyonluğu Abdullah Avcı ile kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.