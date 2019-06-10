U-11 şampiyonları kupalarını aldı

11 Yaş Altı Futbol Ligi şampiyonları kupalarını aldı. Ataşehir Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse'nin katıldığı tören şenlik havasında geçti. Törene bölgedeki tüm kulüplerin temsilcileri katıldı. Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ekrem Köse, "Amatörlere sahip çıkan herkese teşekkür ediyor, minik evlatlarımızı kutluyorum" dedi.



Törene, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak da katıldı.







