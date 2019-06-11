Okan Buruk: Hedefimiz şampiyonluk

Göksel Gümüşdağ ve Buruk'un açıklamaları şöyle:

6. yılımızdayız. 6. yılımızda kulüpte olan değişiklikler de var. Değişmeyen şeyler de var. Değişmeyen şey; istikrarımız. Bugün, aramıza teknik direktörümüz sayın Okan Buruk katıldı. En büyük değişikliğimiz. İnanıyorum ki kendisi buraya o inançla gelmiştir. Kendisi de bunu paylaştı. Okan Buruk’un grafiği hep yukarıya doğru seyretti. Başakşehir de son 5 sezondur hedefi zorlayan, şampiyonluğu kovalayan bir takım. Okan Hoca’ya güveniyoruz, inanıyoruz. Çok başarılı olacak. Bu aileye şampiyonluğu inşallah beraber getireceğiz. Ben kendisine Başakşehir ailesine hoş geldin diyorum. İnandığım, güvendiğim yakın bir dostumdur. Başarılı olacağına inanıyorum.

3 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Başakşehir Kulübü, 20-25 gündür takımının tamamını değiştirecek yorumları yapılıyor. Bunlar doğru değil. 5 yıldır zirveyi zorlayan halimizi koruyacağız ve daha da yukarıya çekeceğiz. Hocamızla yaptığımız toplantıda da konuştuk. Medyada ismi geçen hiçbir oyuncumuzu vermeyi düşünmüyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. Ligde de şampiyonluk hedefimizi kovalayacağız. Adebayor, Bajic, Serdar Taşçı gibi sözleşmesi biten oyuncularımızla devam etmeyeceğiz. Bu arada sözleşmemiz 2 yıllık.

İlk hedefimiz Şampiyonlar Lig'i

Aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Böyle idealleri olan, tesisleşmesi ve kurumsal anlamdaki gücüyle herkese örnek olan bir kulüpte çalışmak büyük bir mutluluk. Bu şansı bana verdiği için başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz büyük. Elimizdeki mevcut kadroyla başkanımızın da söylediği gibi devam edip, kadroya ekleyeceğimiz kaliteli oyuncularla hedefimize ulaşmayı deneyeceğiz. İlk hedef Şampiyonlar Ligi. Türkiye için de önemli. Şampiyonlar Ligi’nde 2 takımımızın olması önemli. İlk hedefimiz tabi ki Şampiyonlar Ligi. İyi bir kadromuz ve ekibimiz var.

Yıllardır süren bir aile ortamı var. Biz de burada hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu takımın başında olmak, takımı yönetmek istiyorum. Abdullah Avcı hocamıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Burada önemli başarılara imza attı. Biz de aynı şekilde devam edeceğiz. Rizespor’a da teşekkür ediyorum. Aynı hedefler doğrultusunda, yolunda emin adımlarla yürüyen bir Başakşehir olacak. Bu takımı şampiyonluğa taşımak için elimizden geleni yapacağız.

Vedat'ı kadroda görmek isterim

Takımımızla ilgili transfer dedikodusu çok yapılıyor. Bizim ilk amacımız takım kadrosunu elimizde tutmak. Takviyeler de yapacağız. Vedat çok iyi bir oyuncu. Burada Rizespor'un vereceği karar doğrultusunda ileride tabii ki böyle bir duruma girebiliriz. Ama burada Rizespor kendisiyle devam edecek mi etmeyecek mi bunlar en önemlisi. Vedat'ı tanıyan bir teknik adam olarak tabii ki kadromda görmek isterim. Ama şu an böyle bir durum yok.