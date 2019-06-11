Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe'ye veto

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin iki oyuncuya talip olduğunu açıkladı.

Gümüşdağ, sarı lacivertli ekibin Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için kulübün kapısını çaldıklarını belirtirken her iki oyuncuyu da satmayacaklarını belirtti.

Deneyimli başkan ayrıca, "Savunmaya ve hücuma oyuncu almak istiyoruz. Ayrıca kadromuzu muhafaza edeceğiz" dedi.

Arda için Galatasaray'dan teklif gelmedi

Başkan Arda Turan transferine de açıklık getirirken, "Arda bize gelip transfer konuşması yapmadı. Galatasaray'dan teklif gelirse oturur konuşuruz. Böyle bir isteği olursa saygı duyarız. Bizim kiralık oyuncumuz. Arda ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. (Goal)