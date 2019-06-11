Ümit Milliler'in rakibi Kosova

Ümit Milli Takımımız, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında bugün Kosova ile karşılaşacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2019 Salı, 14:16

Kosova'nın Piriştine kentindeki Fadıl Vokri Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı izlanda Futbol Federasyonu'ndan Ivar Orri Kristjansson yönetecek.

Katılacak takım sayısı 16 oldu

UEFA, 2021 yılında yapılacak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takım sayısının 12'den 16'ya çıkarılmasına karar verdi. Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemelerine 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 9 takım ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.

U21 2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Turnuvada yer alacak son 4 takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları ile belirlenecek. Grubu ikinci sırada bitiren 8 ülke Kasım 2020'de play-off maçları oynayacak ve eşleşmeyi galip bitiren taraf Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Oyuncu Adı Soyadı

Kulübü

Mevkii

Doğum Tarihi

Altay Bayındır

MKE Ankaragücü

Kaleci

14.04.1998

İrfan Can Eğribayat

Adanaspor A.Ş.

Kaleci

30.06.1998

Mehmet Ataberk Dadakdeniz

Bursaspor

Kaleci

05.08.1999

Murat Sağlam

Wolfsburg II

Defans

10.04.1998

Hüseyin Türkmen

Trabzonspor A.Ş.

Defans

01.01.1998

Mert Müldür

Rapid Wien

Defans

03.04.1999

Kadir Kaan Özdemir

Konya Anadolu Selçukspor

Defans

01.03.1998

Abdürrahim Dursun

1461 Trabzon

Defans

01.12.1998

Can Beklan Coşkun

SpVgg Greuther Fürth II

Defans

26.03.1998

Fatih Kuruçuk

Fatih Karagmrük A.Ş.

Defans

21.01.1998

Berkay Özcan

Hamburg

Orta Saha

15.02.1998

Mehmet Özcan

Eskişehirspor

Orta Saha

10.08.1998

Berat Ayberk Özdemir

Gençlerbirliği

Orta Saha

23.05.1998

Cihan Kahraman

Union Berlin

Orta Saha

08.10.1998

Umut Güneş

Stuttgart II

Orta Saha

16.03.2000

Muhayer Oktay

Beşiktaş A.Ş.

Orta Saha

28.04.1999

Ahmet Canbaz

Werder Bremen II

Orta Saha

27.04.1998

Yusuf Sarı

Olimpik Marsilya II

Orta Saha

20.11.1998

Yunus Akgün

Galatasaray A.Ş.

Orta Saha

09.07.2000

Doğukan Sinik

Antalyaspor A.Ş.

Orta Saha

21.01.1999

İlker Yüksel

SpVgg Greuther Fürth II

Forvet

31.05.1998

Halil İbrahim Dervişoğlu

Sparta Rotterdam

Forvet

08.12.1999

Muhammed Enes Kiprit

Hertha Berlin

Forvet

09.07.1999
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Vedat İnceefe