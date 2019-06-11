Ümit Milliler'in rakibi Kosova

Kosova'nın Piriştine kentindeki Fadıl Vokri Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı izlanda Futbol Federasyonu'ndan Ivar Orri Kristjansson yönetecek.
Katılacak takım sayısı 16 oldu
UEFA, 2021 yılında yapılacak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takım sayısının 12'den 16'ya çıkarılmasına karar verdi. Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemelerine 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 9 takım ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.
U21 2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Turnuvada yer alacak son 4 takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları ile belirlenecek. Grubu ikinci sırada bitiren 8 ülke Kasım 2020'de play-off maçları oynayacak ve eşleşmeyi galip bitiren taraf Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer alıyor:
|
Oyuncu Adı Soyadı
|
Kulübü
|
Mevkii
|
Doğum Tarihi
|
Altay Bayındır
|
MKE Ankaragücü
|
Kaleci
|
14.04.1998
|
İrfan Can Eğribayat
|
Adanaspor A.Ş.
|
Kaleci
|
30.06.1998
|
Mehmet Ataberk Dadakdeniz
|
Bursaspor
|
Kaleci
|
05.08.1999
|
Murat Sağlam
|
Wolfsburg II
|
Defans
|
10.04.1998
|
Hüseyin Türkmen
|
Trabzonspor A.Ş.
|
Defans
|
01.01.1998
|
Mert Müldür
|
Rapid Wien
|
Defans
|
03.04.1999
|
Kadir Kaan Özdemir
|
Konya Anadolu Selçukspor
|
Defans
|
01.03.1998
|
Abdürrahim Dursun
|
1461 Trabzon
|
Defans
|
01.12.1998
|
Can Beklan Coşkun
|
SpVgg Greuther Fürth II
|
Defans
|
26.03.1998
|
Fatih Kuruçuk
|
Fatih Karagmrük A.Ş.
|
Defans
|
21.01.1998
|
Berkay Özcan
|
Hamburg
|
Orta Saha
|
15.02.1998
|
Mehmet Özcan
|
Eskişehirspor
|
Orta Saha
|
10.08.1998
|
Berat Ayberk Özdemir
|
Gençlerbirliği
|
Orta Saha
|
23.05.1998
|
Cihan Kahraman
|
Union Berlin
|
Orta Saha
|
08.10.1998
|
Umut Güneş
|
Stuttgart II
|
Orta Saha
|
16.03.2000
|
Muhayer Oktay
|
Beşiktaş A.Ş.
|
Orta Saha
|
28.04.1999
|
Ahmet Canbaz
|
Werder Bremen II
|
Orta Saha
|
27.04.1998
|
Yusuf Sarı
|
Olimpik Marsilya II
|
Orta Saha
|
20.11.1998
|
Yunus Akgün
|
Galatasaray A.Ş.
|
Orta Saha
|
09.07.2000
|
Doğukan Sinik
|
Antalyaspor A.Ş.
|
Orta Saha
|
21.01.1999
|
İlker Yüksel
|
SpVgg Greuther Fürth II
|
Forvet
|
31.05.1998
|
Halil İbrahim Dervişoğlu
|
Sparta Rotterdam
|
Forvet
|
08.12.1999
|
Muhammed Enes Kiprit
|
Hertha Berlin
|
Forvet
|
09.07.1999