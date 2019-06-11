Yıldırım Kaya'dan bakanlara sert eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Komisyonu Başkanı Yıldırım Kaya, AKP'li bakanların katıldığı etkinliği eleştirdi. Gayrı Resmi Kanal isimli Youtube kanalından yapılan "Ronaldo mu Messi mi?" videosuna dair düşüncelerini belirten Kaya, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "AKP'li bakanlar 'Ronaldo mu, Messi mi?' sorusuna cevap verirken çok eğleniyorlar! Kimi Ronaldo, kimi Messi diyor! İzlerken utanıyor insan! Onlar Ronaldo ve Messi demeye devam etsinler... Halk Ekrem İmamoğlu diyor!" ifadelerini kullandı.







AKP'li Bakanlar #RONALDO MU? #MESSİ Mİ? sorusuna cevap verirken çok eğleniyorlar! Kimi Ronaldo, kimi Messi diyor!

İzlerken utanıyor insan!

Onlar Ronaldo ve Messi demeye devam etsinler...



Halk @ekrem_imamoglu diyor!#HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/f6aKVRxy2L — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) 11 Haziran 2019