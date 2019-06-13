Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski futbolcularından Şeref Has hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Şeref Has 82 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.
Milli Takım kariyeri
Golcülüğü ile bilinen Şeref Has 37 kez Türk Milli Futbol takım formasını terletmiş 10 kez de milli takım kaptanlığı yapmıştır.
TFF'den başsağlığı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Has'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Beylerbeyi, Beyoğluspor ve Fenerbahçe'de futbol oynayan, Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük görevinde bulunan Şeref Has, 37 kez A Milli Takım forması giyerken, 10 maçta kaptanlık görevinde bulunup 1 gol kaydetti.
Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet; ailesi, Fenerbahçe ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."