Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski futbolcularından Şeref Has hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Şeref Has 82 yaşında hayatını kaybetti.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe, 14:45

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Şeref Has 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan eski futbolcumuz; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı.

Milli Takım kariyeri

Golcülüğü ile bilinen Şeref Has 37 kez Türk Milli Futbol takım formasını terletmiş 10 kez de milli takım kaptanlığı yapmıştır.

TFF'den başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Şeref Has için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Has'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Beylerbeyi, Beyoğluspor ve Fenerbahçe'de futbol oynayan, Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük görevinde bulunan Şeref Has, 37 kez A Milli Takım forması giyerken, 10 maçta kaptanlık görevinde bulunup 1 gol kaydetti.

Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet; ailesi, Fenerbahçe ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

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