Solskjaer'in Gareth Bale kararı

Machester United'ın eski yıldızlarından Wayne Rooney, United'ın yüksek bonservisler ile yıldız transflerleri yapmak yerine genç oyuncularla geleceğin takımını oluşturması gerektiğini söylemişti. Görünüşe bakılırsa menajer Ole Gunnar Solskjaer de Rooney ile aynı fikirde.

Skysportsa'ta yer alan habere göre Real Madrid'de haftalık 500.000 sterlin'den fazla kazanan Galli yıldız, United'ın transfer hedeflerinden biri değil. Haberde Solskjaer'in transfer dönemine 21 yaşındaki hücum oyuncusu Daniel James'i alarak başladığı vurgulanırken Norveçli menajerin sıradaki hedefinin ise Aaron Wan Bissaka ve Harry Maguire olduğu belirtildi.

Şu ana kadar Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao ve Rodrygo isimleri kadrosuna katan Real Madrid'de Gareth Bale'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.