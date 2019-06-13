Eljif Elmas'a İtalya'dan bir talip daha

Fanatik'in haberine göre, Atletico Madrid'in transferi için İstanbul'a geleceği iddia edilen Eljij Elmas için Milan da devreye girdi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; 19 yaşındaki oyuncu için Milan yetkilileri Fenerbahçe'yle perde arkasından görüşmelere başladı. 20 milyon bonservis değeri olduğu belirtilen Eljif için Milan'ın ne kadarlık teklifte bulunduğu bilgisi haberde yer almadı.