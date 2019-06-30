Adrien Rabiot, Juve'de

Roma'nın genç oyuncusu Luca Pellegrini'yi kadrosuna katan Juventus, PSG ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'nun transferini de bitirdi.
İtalyan devi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla başarılı orta saha oyuncusunun Torino'ya geldiğini duyurdu., 24 yaşındaki oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzasını atacak.
Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Rabiot, yıllık net olarak 7 milyon euro kazanacak.
Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon PSG forması altında çıktığı 20 resmi maçta 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
Le foto 📷 dell'arrivo di @Adriien_Rabiiot a Caselle! https://t.co/RwRRHRfLrV pic.twitter.com/sF8y5jhKzV— JuventusFC (@juventusfc) 30 Haziran 2019