Erol Bedir: Deniz'e teklif yok

Deniz Türüç hakkındaki transfer iddialarını yalanlayan Erol Bedir, "Net cümle söylüyorum. Ne Galatasaray'ın ne de başka bir kulübün iki oyuncumuzla ilgili teklifi yok. Çıplak gerçeği söylüyorum. Deniz'le ilgili bize yapılan teklif yok. Deniz'in öyle bir düşüncesi yok. Deniz Milli Takım oyuncusu, Deniz 3 büyüklere de yakışır, Avrupa'ya da yakışır." dedi.

Herhangi bir teklif almadık

Deniz'in maaşını sordular söyledim. Sözleşmesinde yazan serbest kalma maddesinin ücretini sordular. Bu kadar. Mensah'la ilgili hiçbir şey gelmedi. Deniz Türüç için de herhangi bir teklif almadık. Deniz'le biz mutluyuz, teklif gelmezse devam ederiz. Takımımızda sözleşmesi biten oyuncularımız gittiler. Pazartesi günü inşallah bir transfer yapacağız.