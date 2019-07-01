Phillip Cocu, Ada yolcusu

Frank Lampard'ın Chelsea'ye imza atma ihtimaline karşı yeni menajer alternatifleri üzerinde duran Derby County'de Phillip Cocu'nun ön plana çıkıyor.

The Times' ın haberine göre Derby County, Lampard'ın takımdan ayrılması durumunda öncelikli olarak Cocu'yla görüşecek.

Geçen sezon Championship'te play-off finali oynayan Derby, Aston Villa'ya 2-1 mağlup olarak Premier Lig hayallerini başka bahara bırakmıştı. Cocu'nun ise 2018'in Ekim ayında Fenerbahçe'deki görevine son verilmişti. Hollandalı teknik direktör, o tarihten beri bir takım çalıştırmıyor. 48 yaşındaki Phillip Cocu, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığından bu yana boşta.

Cocu daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştırmış ve Eredivisie'de üç şampiyonluk yaşamıştı.