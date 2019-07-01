Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Sarı-Lacivertli takım 2019-2020 sezonun hazırlıklarına, milli takımlarında görev almayan, kiralıktan dönen oyuncuların yanı sıra genç oyuncuylarla gerçekleştirdi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını Teknik Direktörümüz Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesislerimizde yaptı.



Antrenmana milli takımlarında görev almayan, kiralıktan dönen oyuncularımızın yanı sıra genç futbolcularımız da katıldı.



Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi." denildi.