Galatasaray, iki transferi birden KAP'a bildirdi

Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 2 Temmuz 2019 Salı, 19:03

Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 Şener Özbayraklı ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şener Özbayraklı le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Şener Özbayraklı'ya 2019-20 sezonunda 6 milyon TL, 2020-21 sezonu için 7 milyon TL sabit maaş verileceği belirtildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sarı-Kırmızı ekip, Jimmy Durmaz'a ise, üç sezon için toplamda 21 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

Sarı-Kırmızılılar yeni transferlerini için bu videoyu hazırladı.

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Şener Özbayraklı