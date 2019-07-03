Emre Belözoğlu yeniden Kadıköy’de. Sarı-Lacivertli kulüp tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktör Damien Comolli de hazır bulundu. Mutluluğu gözlerinden okunan Emre’nin 2010-11 sezonu şampiyonluk kupası önünde fotoğraf çektirmesi dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe resmi yayın organından yaptığı duyuruda, “Emre Belözoğlu yuvana hoş geldin” denildi. 2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir’e transfer olan tecrübeli futbolcu, 4 yıl, 1 ay 2 gün (1495 gün) aradan sonra çok sevdiği renklerine bir kez daha dönmüş oldu. 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından 525 gün sonra Ay-Yıldızlı takıma davet edilmişti. Emre, Başakşehir ile çıktığı 128 maçta 15 gol 20 asist ile oynadı.



Kolarov, Muriç ve stoper talebi

Teknik Direktör Ersun Yanal, gündemdeki Kolarov ile Muriç’in 1 hafta içinde Topuk Yaylası kampına katılmasını bekliyor. Bu iki oyuncuya büyük önem veren Yanal, transferlerin bu hafta bitirilmesi için yönetimden ricada bulundu. Stoper transferine de öncelik verilmesini isteyen Yanal, kamp bitmeden savunmanın göbeğini oluşturmayı hedefliyor.

vusturya prova, Audi Cup tam kadro

Yanal, Topuk Yaylası kampından sonra Avusturya’daki iki hazırlık maçında takıma son rötuşları yapmak istiyor. Teknik adamın asıl hedefi Audi Cup’a damga vurmak. 30-31 Temmuz’da Münih’te düzenlenecek turnuvaya Ersun Yanal, tam kadro çıkmak istediğini vurguluyor. Deneyimli teknik adam, burada Bayern Münih daha sonra da Real Madrid ya da Tottenham karşısında oynanacak iyi futbolun yeni sezon öncesi büyük moral vereceğini düşünüyor.



Datome üç yıl daha F.Bahçe’de

F.Bahçe Beko, Kostas Sloukas’ın ardından Gigi Datome ile de sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle: F.Bahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyeceği yeni sezon öncesinde kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz, bu kapsamda yapılan anlaşma sonucunda, İtalyan forvetimiz Gigi Datome’nin sözleşmesini üç sezon daha uzatmıştır. Gigi Datome, F.Bahçe Beko formasını 2021-22 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Gigi Datome’ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun Sarı-Lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.



Sarıtaç gönderildi, Ekal geldi

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi, tercümanlardan Deniz Sarıtaç’ın görevine son verildi. Samet Güzel’in ardından tercümanlık görevine getirilen ve 5 dil bilen Deniz Sarıtaç 6 yıldır Sarı-Lacivertli kulüpte görev yapıyordu. Sarıtaç’ın yerine daha önce Ersun Yanal döneminde çalışan İspanyolca ve İngilizce bilen Görkem Ekal getirildi.