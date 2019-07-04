Sevilla'dan Banega açıklaması

Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü ve transferi için yoğun uğraşlar verdiği isimlerin başında gelen Banega için Sevilla cephesinden kritik bir açıklama geldi. Sportif Direktör Monchi, kendileri için önemli olanın Ever Banega'nın performansı olduğunu belirtti ve Arjantinli futbolcunun kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"İstemiyoruz"

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Banega'yı, satmak istemediklerini kesin dille söyleyen Monchi, "Onu satmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki sezon sonu bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını da istemiyoruz. Kendisi çok motive durumda. Takımımız için çok önemli bir parça ve onu oldukça istekli gördüm" dedi.