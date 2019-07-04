Eljif Elmas Atletico Madrid yolunda

TRT Spor'a göre İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid kulübünün yöneticileri 19 yaşındaki genç oyuncu Eljif Elmas'ın transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'da dev kulüplerin radarina giren Makedon futbolcu Eljif Elmas, Atletico Madrid'e çok yakın. İspanyol kulubünün uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraşlar verdiği 19 yaşındaki genç yıldız için İstanbul'a geldiği ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasını 45 kez giyen 19 yaşındaki genç yıldızı Sarı-Lacivertli ekibin en az 15 Milyon Avro'ya bırakacağı belirtildi.

Genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.