Fenerbahçe'den Konoplyanka atağı

Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i kadrosuna katarak ezeli rakibi Galatasaray'a büyük bir çalım atan Fenerbahçe, transferde bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor.

Muriç dışında şu ana dek Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam'ı renklerine bağlayan Sarı Lacivertliler, bir süredir peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'nın transferini de neticelendirmek üzere. Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Kanarya'nın 29 yaşındaki Ukraynalı sol kanat oyuncusu resmi teklifte bulunduğunu öne sürdü. Haberde Fenerbahçe yöneticilerinin Konoplyanka'nın bonservisini elinde bulunduran ve oyuncuyu bir an evvel elden çıkarmak isteyen Schalke 04 kulübüne 3 milyon euro önerdiği kaydedildi.

Gazete, Gelsenkirchen ekibinin bu teklife henüz bir cevap vermediğini yazsa da sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan yıldız ismin Ocak ayından itibaren bedavaya gitme ihtimalinin bulunması Sarı Lacivertliler'in elini bir hayli güçlendiriyor. (Fanatik)