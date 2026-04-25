Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklandı: “Rüşvet aldığı” iddia edilen tarihte başka bir dosyadan tutuklu olduğu ortaya çıktı

Ataşehir Belediyesinde memur olarak çalışan Haydar Battal, “ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında yer aldığı 19 isimle birlikte geçtiğimiz hafta gözaltına alındı.

Battal; 21 Nisan’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda verdiği ifadenin ardından “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak” ve “Rüşvet Almak” suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi, 22 Nisan sabah erken saatlerde de aynı iki suçlama üzerinden tutuklandı.

Savcılığın ifade işlemlerinin ardından hazırladığı sevk yazısında Battal’ın 21 Ağustos 2025 tarihinde rüşvet aldığı öne sürüldü. Ancak Battal’ın aynı tarihte “Kazova Tekstil” olarak bilinen dosya kapsamında tutuklu olduğu ortaya çıktı. Yani Battal’ın, 14 Mart 2025 ile 19 ocak 2026 tarihleri arasında cezaevinde geçirdiği 10 aylık tutukluluk sürecinde “rüşvet aldığı” iddia edildi.

'UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOK'

Battal, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda, “Bahsedilen hadise ağustos aylarında gerçekleşmiştir, benim bu olaylarla uzaktan yakındam alakam yoktur” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK SEVK ETTİ, HAKİMLİK TUTUKLADI

Hakimlik, savcılığın “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak” ve “Rüşvet Almak” suçlamalarıyla sevk ettiği Battal hakkında tutuklama kararı verdi. Kararda, “Şüphelilerin üzerine atılı ‘rüşvet almak’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu gösterir somut delillerin bulunduğu anlaşıldığından ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi” ifadeleri yer aldı.

BAŞKA DOSYA KAPSAMINDA 10 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Battal, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkin, “Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yıllında DHKP-C’ye finansman sağladıkları” suçlamasıyla 14 Mart 2025’te tutuklanmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 19 Ocak 2026 tarihinde karar çıkmıştı. Battal, 6 yıl 3 ay hapis cezası kararıyla birlikte, tutuklulukta geçirildiği süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Bu dosya kapsamında 10 ay tutuklu kalmıştı.